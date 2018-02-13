مراهق يغتصب طفلاً رضيعاً في بلجيكا.. وهذا ما طلبته الشرطة

تلقت الشرطة البلجيكية في مدينة لييج بلاغاً من مجموعة من الناس بعد تلقيهم فيديو إباحي عبر “فيسبوك” و”واتسآب” يبث اغتصاب طفل من قبل مراهق، وطلبت عدم مشاركته بعد الآن.

ويظهر في الفيديو مراهق يغتصب طفلا رضيعا، وتم إرساله مع نص يطلب مشاركته على أوسع نطاق ممكن لتحديد الطفل والمراهق.

وقال بيار مولدر المتحدث باسم الشرطة “ان الناس يعتقدون ان هذه دعوة ستتمكن من تحديد الفاعل، وهم يشاركونه مع اصدقائهم ومعارفهم. ولكن، في الواقع، تم التعرف على الطفل والمراهق في وقت سابق. ”

ولفت الشرطة إلى انه في حالة استقبال مثل هذا الفيديو، من المهم عدم مشاركته، محذرة من انه يمكن أن يكون له عواقب نفسية كبيرة، ومن ناحية أخرى، فان من يشاهده يساهم في نشر ملفات مواد إباحية متعلقة بالأطفال، والأفضل هو الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الوقائع وليس نشرها”.