أوقفوا عمليات “الغش”.. فغاب 600 ألف طالب عن الامتحان!

كشفت وسائل إعلام محلية في الهند أنّ الحكومة الهندية تمكّنت هذا العام من إيقاف عمليات الغش الكبيرة التي تصاحب الإمتحانات السنوية المؤهّلة لدخول الجامعات، وهو ما دفع بمئات آلاف الطلاب لعدم الذهاب لتقديم الامتحانات من الأساس.

وأشارت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية إلى أنّه، وبحسب أرقام الحكومة، فقد تغيّب أكثر من 600 ألف طالب في أكبر ولايات الهند “أتر برديش” عن الامتحانات، وهو ما يفوق الـ 10% من إجمالي الطلبة المسجلين، نتيجة للإجراءات المشدّدة الجديد,

واعتمدت الحكومة على وضع كاميرات مراقبة متطورة في المدارس ومراكز الاختبار، إلى جانب نشر قوى من الشرطة لمنع عمليات الغش، بالإضافة إلى محاربة ما يسمَّى بـ”مافيا الغش”.

وكانت هذه الظاهرة توسّعت في الهند خلال السنوات الأخيرة لحاجة الطلاب لنسب نجاح مرتفعة، قد تصل أحياناً إلى 99%، ليتمكّنوا من الالتحاق بالجامعة، ما ساهم في ظهور “مافيا الغش”، التي اعتمدت ممارسات غير قانونية لمساعدة الطلاب على غرار رشوة مراقبي الامتحانات أو حتَّى تسريب الامتحانات قبل موعدها.