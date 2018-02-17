أبراج تعشق العيش بفخامة.. هل أنتم من بينها؟

يميل البعض الى المبالغة بتدليل نفسه وبالتالي تكون حياتهم عبارة عن إغراق النفس بالماديات.. والمثير للإهتمام مع هذه الابراج هي أنها لا تكترث لهذا الواقع على الإطلاق ولا يهمها إن كان محيطها يعتبرها من الفئة المادية أو لا.

الثور

بطبيعة الحال الثور سيأتي في رأس اللائحة.. البرج هذا يعشق كل ما هو جميل ومترف في الحياة وهو لا يخجل من هذا الواقع. هو مستعد لإنفاق الكثير من المال كي يملك منزلاً جميلاً وملابس باهظة الثمن من أشهر الماركات وكي يقود سيارة فارهة. هو يعمل بجد ويضع كل جهوده من اجل جني الاموال وهو لا يريد إدخارها بل كل ما يريده هو إنفاقها على كل ما هو جميل.

الأسد

الأسد هو ملك الغابة وعليه فهو يستحق كل الامور التي تليق بالملك. الأسد يؤمن بانه يستحق كل ما هو جميل في هذه الحياة وبأن عليه الحصول عليها وتدليل نفسه بها.

ولكن وبما انه برج ناري فهو عادة لا يتردد قبل التعبير عن شغفه بكل شيء يريده، ومن ضمنها الامور المادية. الاسد لا يعتبر كونه مادياً من الامور السيئة، على العكس تماماً هو يؤمن بأن شراء كل ما هو لامع وملفت للأنظار يجعله يبرز بين الحشود.

الحمل

الحمل يعاني من هوس ازلي بأن يكون هو في المرتبة الاولى بكل شيء.. وهذا يشمل ان يكون الاول الذي يشتري الاصدار الجديد من هذا الهاتف أو ذاك وأن يكون الاول الذي يتبع آخر صيحات الموضة أو ان يكون الاول الذي يشتري الشيء الذي يريده الجميع.. وفي سبيل تحقيق ذلك هو لا يتردد قبل إنفاق مبالغ ضخمة.

الحوت

الأبراج المائية بشكل عام تحب الإنفاق. الحوت من الابراج التي تملك علاقة عشق أزلية مع التسوق، خصوصاً حين يكون في حالة نفسية سيئة. بالنسبة اليه التسوق هو علاجه النفسي بحيث يخصص كل الوقت وكل المال من أجل نفسه.

ولكن عشق الحوت لتدليل نفسه لا يتوقف عند حدود شراء هذا الشيء او ذاك بل يمتد ليطال جلسات التدليك وتقليم الأظافر والعناية بالشعر والبشرة.

القوس

القوس برج مغامر ولذلك فهو مادي وإنما بشكل مختلف الى حد ما عن الابراج الاخرى. هو لا ينفق ماله على الملابس أو على المجوهرات والهواتف والسيارات وغيرها ولكنه ينفقها على مغامراته. حين يريد المغامرة يقوم بذلك بشكل مترف أو انه يختار وجهات غريبة خارجة عن المألوف تكلفه الكثير من المال. في الواقع القوس أحياناً قد يقترض المال من اجل الحصول على مغامرته لان الامور التي يسعى اليها كفيلة بجعل بنك يفلس. بالنسبة اليه التكلفة لا اهمية لها ولذلك فهو ينفق بشكل جنوني.