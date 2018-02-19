“أنيس” ترصّد لـ”بريجيت” لسرقة “غلة المحل”.. وهذا ما حصل!

قضت محكمة ألمانية، بالسجن مع وقف التنفيذ، بحق شاب عربي تعرض لضرب مبرح، إثر محاولته سرقة حقيبة لسيدة وزوجها تحتوي على أكثر من 15 ألف يورو.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن الشاب العاطل عن العمل “أنيس. أ”، وهو من أصحاب السوابق، كان يحاول سرقة مبلغ كبير من المال، مع أحد أصدقائه، عندما تعرض للضرب.

وكان الشابان ترصدا الألمانية بريجيت كونت البالغة من العمر ستين عاماً، وهي صاحبة أحد المحال، وزوجها البالغ من العمر 59 عاماً، حتى وصلا أمام منزلهما، وعندها حاولا اللصان انتزاع “غلة المحل” ليتدخل ابناهما البالغان من العمر 36 و 32 عامأً، وعندها لاذ اللصان بالفرار.

وأثناء هرب الشاب أنيس، قامت سيارة بمحاولة دهسه، وخرج منها رجلان قاما بإبراحه ضرباً، ثم تركاه على جانب الطريق، بحسب ما ذكر موقع “عكس السير”.

وأمام محكمة فنيغسن، اعترف أنيس بجرم السرقة، وعبر عن ندمه. من جهته قال المحامي إنّ موكله تعرض لجراح عميقة وكسور، وقال إن ذلك يعتبر محاولة قتل.

يذكر أن ذلك الشاب لديه 14 سابقة جرمية، مما دفع القاضي للقول: “لديك سجل حافل.. أنت تظهر لنا بأن القضاء لا يهمك بتاتاً”.