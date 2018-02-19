ماذا حدث عندما حاولت السويد تقليل ساعات العمل إلى 6 فقط؟

يبدو أن العمل لست ساعات يومياً بأجر كامل حلم يحلم به معظم الناس، ولكن بالنسبة لمجموعة تتكون من 70 ممرضاً وممرضةً سويدية كان هذا واقعاً يعيشونه على مدار العامين الماضيين، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

إذ كانوا ضمن تجربة تهدف إلى اختبار مزايا العمل لوقت أقل، الأمر الذي جذب انتباهاً كبيراً حول العالم، إذ شعر المشاركون بصحة أفضل وكانوا أكثر سعادة، كما كان لديهم المزيد من الطاقة وكانوا أكثر إنتاجية.

كما أخذ الممرضون والممرضات الذين يعملون ساعات أقل إجازات مرضية أقل، وكانوا بصحة أفضل وأكثر إنتاجية.

فيما قالوا أنهم كانوا يشعرون بسعادة أكثر بنسبة 20% في المتوسط، كما كانوا يتمتعون بالمزيد من الطاقة في العمل وفي أوقات فراغهم. وتوصلت الدراسة إلى أن ذلك سمح لهم بالقيام بالأنشطة البدنية مع النزلاء المُسنين، بنسبة أكبر تصل إلى 85% .

هذا، وأخبرت الممرضة المساعدة إيميلي تيلاندر، والتي عادت في الوقت الحالي إلى العمل بنظام 8 ساعات، وكالة BBC: “أشعر بالمزيد من التعب أكثر مما كنت قبل ذلك”، مضيفةً: “أثناء التجربة كان العاملون جميعاً يشعرون بطاقة أكثر. كما أستطيع أن أقول بأن الجميع كانوا يشعرون بالسعادة”.