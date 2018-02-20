هذه الأبراج عنيفة وقاسية إذا أخطأ شخص في حقها

القدرة على المسامحة ونسيان الخطأ، أمر ليس بالسهل، ولا يستطيع كل شخص القيام به، لكن بعض الأشخاص لا يقتصر الأمر على كونها لا تسامح بل تتحول إلى شخصية قاسية مثل الأبراج التالية:

– برج الثور:

من أكثر الأبراج التي لا ترضى بالحلول الوسط، وهذا شيء جيد، ويجعله ممن يحصل على ما يريد مهما كلفه الأمر. إلا أن هذه الصفة تجعله شخصًا غير متعاطف، خاصة فيما يتعلق بالمسامحة أو النسيان، خاصة إذا لم تكن من دائرته المقربة، فهو لا يتعاطف مع الآخرين بسهولة، وهذا ليس بسبب قسوة القلب بل يعود إلى العند.

– برج الميزان:

يعرف جيدا أنه لا يحب الصدام ولا المشاجرات، ما يجعل الكثيرين يظنونه ضعيفًا، وهذا ما يجعله يبدو قاسيا فيما يتعلق بالتعاطف مع الآخرين إذا أخطأوا في حقه، فهو لا يبرز أي بادرة تعاطف أو قدرة على المسامحة.

– برج العقرب:

هو الأكثر إخافة فيما يتعلق بالغضب، لذلك حين يخطئ أحد في حقه ستجد أمامك شخصًا قاسيًا لا يتهاون ولا يسامح، فالخطأ الأول عنده هو الخطأ الأخير ولا مجال للعودة.

– برج الجدي:

يعرف جيدًا كيف يتعامل مع أخطائه، وكيف يتجنب جرح الآخرين، ويشعر بأن كل الأشخاص لديهم نفس المقدرة، لذلك يتحول إلى شخص قاسٍ وغير متسامح حين يخطئ أحد في حقه.