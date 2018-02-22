معلومات لافتة عن الغازات.. لماذا يطلقها المسافرون في الطائرة؟

أُجبرت طائرة تابعة للخطوط الأميركية على الهبوط عام 2016، لوجود شخص على متنها لم يتمكن من التحكم في إطلاق غازاته، طبقًا لما نشر في موقع “howstuffworks”.

وطوال رحلة الطيران، نكون أكثر عرضة للإصابة بظاهرة تعرف بالانتفاخ الناتج عن الطيران، وهي الظاهرة التي يؤكدها 60% من الطيارين، وهو شعور بامتلاء المرء بالغازات كدليل على أنه يتواجد في مكان عالٍ الارتفاع.

ومن المتوقع أن يطلق الشخص المتوسط ما يقرب إلى ليتر واحد من الغازات، ما يشير إلى أنه لن يُطلق الغازات أقل من 10 مرات خلال 24 ساعة، مع العلم بأنه إذا استطاع الإنسان أن يمتنع عن إطلاق هذه الغازات، فستجد طريقها أثناء النوم.

ويختلف تكوين الغازات من شخص لآخر، ولكن في العموم، تحتوي على النيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، بنسب متفاوتة ولعل أكبر نسبة هي غاز النيتروجين الذي يكون حوالي 59% من مجموع الغازات.

ونتيجة لانخفاض الضغط الجوي داخل الطائرة، يحتاج الهواء داخل الجسم مساحة أكبر، إذ أن كمية الغازات تزيد بنسبة 25% تقريبًا.