تعرَّفت عليه عبر الإنترنت وذهبت اليه.. فعُثر على رأسها في حقيبته!

بدأت السلطات اليابانية استجواب سائح أميركي، بعدما عثرت بحوزته على رأس شابة يابانية، داخل حقيبة في مسكن استأجره خلال زيارته.

ووفق ما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فقد شوهدت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً آخر مرة من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وهي تسير مع الأميركي. وكانت أخبرت أصدقاءها أنها ستذهب لزيارة رجل أميركي تعرَّفت عليه عن طريق الإنترنت.

وأظهرت كاميرا المراقبة دخول السيدة مسكن الرجل في مدينة أوساكا اليابانية، قبل أن يخرج بمفرده عدة مرات وهو يحمل حقيبة كبيرة.