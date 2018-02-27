فيديو مؤلم.. سباق سيارات كاد يطيح بفتاة قبل زواجها بأيام ويتسبب بتشوهها

تحول سباق سيارات جنوني الأسبوع الماضي بين مجموعة من الشباب في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ شمال مصر ، إلى مأساة، كادت تطيح بفتاة تسير وسط الشارع.

وكشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الحادث البشع، حيث صدمت سيارة مسرعة آلاء كامل النواح، البالغة من العمر 25 عاماً، والتي كانت تتحضر للاحتفال بزفافها خلال أيام، ودفعتها لعدة أمتار ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة وتشوه وجهها.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية أن المتهم طالب بكلية الحقوق ويبلغ من العمر 20 عاماً، كان يتسابق مع زميل له بأحد الشوارع بالمدينة، قبل أن تختل عجلة القيادة بيديه، وينحرف باتجاه الفتاة أثناء سيرها، فيدهسها.

بعدها قام المارة وأصحاب المحال التجارية بنقل الفتاة إلى المستشفى حيث تنوعت إصاباتها ما بين شبه ارتجاج وكسور متفرقة في الجسم وكدمات وجرح قطعي في الوجه أصابها بتشوه ونزيف سطحي تحت العين وكسر في الأنف والأذن.

والتقط المارة رقم السيارة وقدموه إلى أجهزة الأمن التي تمكنت على الفور من ضبط صاحب السيارة وقررت نيابة دسوق إحالته للمحاكمة العاجلة حيث تحدد 18 آذار المقبل أولى جلسات محاكمته.