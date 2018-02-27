نساء لا يمكن لأي رجل مقاومتهن.. هل برجك ضمن اللائحة؟

بعض النساء ساحرات بشكل يفوق الوصف، هنّ الحلم الخاص لكل رجل. كل واحدة منهن تملك ما يميزها عن غيرها وبالتالي يمكنها أن تفوز بقلب أي رجل ساعة تشاء.

الحوت

المرأة الحوت تمثل جمال وغموض المياه الهادئة العميقة بكل أسرارها ودفئها ورومانسيتها. المرأة الحوت مثيرة للإهتمام، غامضة وحالمة ويمكنها جذب إهتمام الرجال بشكل دائم.

ولكن الامر لا يتوقف عند الإنطباعات الأولى فحسب فالرجل وحين يتعرف بشكل جيد اليها يجد نفسه ينجذب وبشكل أكبر الى شخصيتها الحنونة التي تملك غريزة الحماية والعناية والإهتمام بالآخرين.

من المعروف عن المرأة الحوت أنها تعتني وبشكل كبير بكل من تحب. يضاف الى ذلك واقع أنها تمنح الآخرين كل الوقت وكل الاهتمام وبالتالي فان الرجل يحصل على كل ما يريده ويحلم به في المرأة.

الدلو

المرأة الدلو فريدة من نوعها، وهي تختلف كلياً عن “النمط” المتعارف عليه للنساء. هي لا تشبه أي إمرأة أخرى وبالتالي الرجل ينجذب وبسهولة تامة اليها لانها مختلفة.

خلف ذلك الاختلاف يقع الذكاء الحاد والثقافة الواسعة والشخصية التي لا تشبه سوى صاحبتها. يضاف الى ذلك الإستقلالية والطموح والرغبة بتحقيق الكثير من الامور التي تعود بالفائدة على الاخرين وليس عليها فقط.

المرأة الدلو منذ البداية توضح ما تريده، فهي لا ولن ترضى بأن تكون حياتها “هامشية”، لأنها تريد كل شيء. وهذه القوة هي كالمغناطيس بالنسبة الى الرجل.

المرأة الدلو أيضاً تملك الكثير من الطاقة وحين نضيف الى ذلك الثقة بالنفس فنحن نتحدث عن حالة تجعل أي رجل يتخلى عن كبريائه ويدخل مرحلة الملاحقة.

ورغم أن الغالبية الساحقة من الرجال تحلم بأن تمضي حياتها مع المرأة الدلو ولكن قلة قليلة يمكنها القيام بذلك على أرض الواقع.

المرأة الدلو تحتاج الى رجل يمكنه أن ينظر الى الحياة بأسلوب غير تقليدي ويمكنه أن يتقبل الآخر ومن ضمنه هي على ما هي عليه من دون محاولة تغييرها.

القوس

إمرأة تحب الحياة والمغامرة، ولا ترى سوى الجانب الايجابي للامور ويمكنها ان تقلب أي موقف مهما كان سيئاً الى ما هو إيجابي.. أي رجل لا يريد هكذا إمرأة!

المرأة القوس عفوية وتحب الحياة العفوية وعليه فهي تسير في الحياة بإيقاع سريع لانها لا تريد أن تفوت على نفسها أي شيء. هي من النوع الذي يمكنه ان يجد السعادة في أبسط الامور والتي يمكنها أن تجد الحب حين لا يوجد حب.

الوضوح التام من السمات الاخرى التي تجعل المرأة القوس لا تقاوم، فهي حين ترتبط بعلاقة تعرف تماماً الخصال التي جذبتها للرجل وتعرف أيضاً الخصال التي لا تعجبها ولكنها تتعلم تقبلها والتعايش معها وعليه فإن الحياة معها واقعية وسهلة.

ولكن بشكل عام المرأة القوس تحتاج الى نوع محدد من الرجال،لانها تريد حريتها وتريد ان تستمتع بالحياة وأي شخص لا يمكنه التعامل مع هذين الأمرين الاساسيين بالنسبة اليها لا يمكنها أن تستمر معه.

الأسد

إمرأة فخور وقوية وجذابة للغاية شكلاً ومضموناً. ثقتها بنفسها تجعلها من النساء الساحرات.. فهي القائد ومحط الانظار ولا تنزعج من الاهتمام ولا تحاول تفاديه. يمكنها التعامل مع كل المواقف لانها جرئية وقوية، وحين يتعرف اليها الرجل بشكل افضل يكتشف أن صحبتها جميلة وممتعة ويمكنها أن تريح الرجل من عناء يومه.

هي من النوع الذي يوفر الدعم والمستعد للقيام بكل شيء من اجل سعادة من يحب. كما انها كريمة للغاية نفسياً ومعنوياً ومادياً وبالتالي هي الداعم الاول للشريك في كل شيء.. وبطبيعة الحال لا يوجد رجل لا يريد الإرتباط بهكذا شريكة.

الجدي

المرأة الجدي تملك عقلاً تحليلياً كما ويمكنها ان تتحمل المسؤولية مهما كان حجمها أو نوعها.

تتحدى المرأة الجدي كل الصور النمطية المتعلقة بالمرأة العاشقة للإنفاق والتي لا يمكنها تحمل المسؤولية أو التعامل مع الحياة بجدية. هي النقيض كلياً، اذ يمكنها ان تعيش حياتها براحة تامة ومع ذلك لا تنفق الكثير، كما يمكنها أن تؤسس لحياة عائلية مريحة ومستقلة بعيداً عن المشاكل لانها ستحل كل مشكلة تفرض نفسها.

الرجال ينجذبون اليها لانها تملك كل الخصال التي تجعلها الزوجة المثالية. فهي مخلصة، تملك الكثير من اللباقة ولا تريد سوى حياة هادئة ومريحة.

(الجميلة)