بالصور: مطعم في ليفربول يقدّم “فلافل” مجاناً مع كل هدف لصلاح!

قرر أحد المطاعم في مدينة ليفربول الانكليزية تقديم “سندويش” فلافل مجاناً لجميع الزبائن في كل مرة يحرز فيها النجم المصري محمد صلاح هدفاً لفريقه.

ويزور صلاح المطعم بشكل دائم لتناول الوجبات الشرقية التي يعشقها اللاعب، خصوصاً الفلافل التي تعرف بـ”الطعمية” في مصر، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية.

وقال صاحب المطعم أوتو ميلوكي: “طعام صلاح المفضل هو الفلافل والحمص، إنه طبق عربي صحي”.

وأضاف: “من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي، سنقدم سندويشات فلافل مجاناً في كل مرة يسجل فيها صلاح لليفربول.

وسجل “الفرعون” المصري 23 هدفاً حتى الآن في الدوري الانكليزي، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف مهاجم توتنهام هاري كين (24 هدفاً).