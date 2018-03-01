صدق أو لا تصدق.. جلست بجانب جثة والدتها لمدة 30 عاماً!

عثرت الشرطة على امرأة تعيش مع جثة والدتها المحنطة، وظهرت الجثة مستلقيةً على أريكة وبجانبها بعض الرموز الدينية في شقة مزرية في أوكرانيا.

وتعتقد الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 77 عاماً قد حافظت على بقايا جسد والدتها المتوفاة لما لا يقل عن 30 عاماً، في شقة مليئة بالقمامة، بما في ذلك أكوام من الصحف القديمة، بحسب صحيفة “Daily Mail” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وجد الضباط الجثة مستلقية على أريكة وبجانبها أيقونة دينية، وذلك بعدما اتصل الجيران القلقون، واستدعوا الشرطة إلى ذلك العنوان الذي يقع في مدينة ميكولايف.

وكانت الجثة ترتدي ثوباً أبيض وغطاء للرأس، مع حذاء أزرق وجوارب خضراء.

وأشارت الصحيفة الى أن “ابنتها أصبحت الآن امرأة مسنة، وقد عُثر عليها على قيد الحياة، ولكن مصابة بالشلل في كلتا الساقين”.

(هافنغتون بوست)