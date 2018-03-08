مفاجأة “ماكدونالدز”.. لماذا قامت بقلب شعارها اليوم فقط؟

أقدم القيّمون على أحد فروع سلسلة الوجبات السريعة “ماكدونالدز” على خطوة لافتة ومميّزة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الخميس في 8 آذار.

فقد قام العاملون في فرع في كاليفورنيا، بقلب شعارها أي حرف الـ”M” الذي يمثّل إسم المطعم الشهير، ليُصبح “W” في إشارة إلى women أي النساء.

وقال متحدّث باسم “ماكدونالدز” لـ”بيزنيس إنسايدر”: “إنّ ما فعلناه هو احتفال بيوم المرأة أينما كانت”، ولفت الى أنّ العمّال سيرتدون قبعات وسترات بأحرف مقلوبة اليوم فقط، تكريمًا للمرأة، وذلك في 100 فرع لـ”ماكدونالدز”.

(BI – لبنان 24)