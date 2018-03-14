فلكياً.. تحديد بداية شهر رمضان وعيد الفطر

قال الباحث الفلكي إبراهيم الجروان إن هلال شهر رمضان المبارك سيولد يوم الثلاثاء 15 مايو / ايار 2018 ليكون الخميس 17 مايو/ ايار القادم غرة شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية.

وأضاف أنه خلال شهر رمضان ستتعامد الشمس ظهر 28 أيار على دائرة العرض التي تقع عليها مكة المكرمة وينعدم ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة من 20-22 حزيران القادم.

وحول هلال شهر شوال 1439 أشار الجروان إلى أنه سيولد يوم الأربعاء 13 حزيران 2018 الساعة الساعة 23:43 قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات وتكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الخميس 14 حزيران 2018 متحققة ليكون الجمعة 15 حزيران غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية.