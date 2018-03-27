متى يمكنك زيارة دبي و9 دول أخرى بأقل الأسعار؟ هذه أفضل أوقات للحجز

ذكر موقع readersdigest عشر دول يمكنك زيارتها بتكلفة أقل من السعر الأصلي، منها دبي وهاواي، كما حدد الموقع أفضل الأوقات التي يمكن الحجز فيها للاستمتاع بأقل أسعار الفنادق والمزارات السياحية.

وفيما يلي الدول:

1-سانتوريني، اليونان

مع الشواطئ المرصوفة بالحصى، والمنازل المكعبة الشكل، تصبح سانتوريني منتجع الحياة. احجز في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني، عندما تكون أماكن الإقامة أقل بنسبة 25٪.

2-سانت بارتس

مع شواطئها الرملية، والمنتجعات الحصرية، والملاهي الليلية المترفة، من السهل أن تعرف لماذا كانت تلك الجزيرة، التي تقع في منطقة الكاريبي، منذ فترة طويلة الجزيرة هي المفضلة للاحتفالات لدى المشاهير. يمكنك توفير 51%، عن طريق حجز الرحلة في النصف الأخير من شهر تشرين الأول.

3-جزيرة كاتالينا، كاليفورنيا

على الرغم من قربها من لوس أنجلوس، تشعر في جزيرة كاتالينا وكأنك عثرت على بعض الأحجار الكريمة غير المكتشفة. الأجواء الرومانسية والبرية غير الملوثة، و88 % محمية طبيعية، تجعل منها عطلة رائعة في نهاية الأسبوع.

يكون الصيف موسم تدفق السياح، لذلك فكر في موسم آخر لزيارتها، إذ أن هناك عددًا أقل من السياح، كما أن تكاليف زيارتها تنخفض بنسبة 46%، في شهري كانون الثاني وشباط.

4-وايليا، هاواي

تضم Wailea مساحة 1500 فدان من الشواطئ الذهبية وملاعب غولف للبطولات، ومراكز سبا للتدليل، وألعاب عصرية، ومنتجعات أنيقة مثل فندق Wailea المخصص للبالغين فقط وشقق كوندو فاخرة. هذا المجتمع الراقي هو جوهرة ماوي، لذلك يمكنك زيارته في شهر أيلول، لتوفير 42 % من المصروف.

5-كاكانابالي، هاواي

ملاذ ملكي سابق تحولت فيما بعد إلى مكان لقضاء العطلات، وهي تقع على الشاطئ الشمالي الغربي لمدينة ماوي. وفر أكثر من 38 %، وذلك عند الحجز في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني.

6-اسبن، كولورادو

تنعم ولاية كولورادو بالكثير من الأماكن الأسطورية، لكن أسبن هو المكان الذي يتجه إليه عديد من السائحين، ليعيشون حياة بهيجة، وينطلقون في مساكن فخمة. هذا المكان يكون أرخص بنسبة 37 % خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول.

7-بيفر كريك، كولورادو

على الرغم من أنك قد تفكر في بيفر كريك كوجهة شتوية، إلا أن هذا المنتجع في روكي ماونتن لديه الكثير غير التزلج على الجليد، إذ يصبح الربيع ذو مناظر خلابة، وتصبح الأسعار في منتصف شهر أيار، أقل بنسبة 36 %.

8-سانت جيمس، بربادوس

تقع سانت جيمس على “ساحل البلاتين” في بربادوس، وهي مزيج رائع من الشواطئ الجميلة والمطاعم اللذيذة والحياة الليلية المفعمة بالحيوية. إذا أردت زيارة سانت جيمس، فإنك ستدفع أقل بنسبة 28 % في الأسبوع الثاني من شهر حزيران.

9-بروفيدنسياليس، تركس وكايكوس

لرمل الأبيض الناعم، والمياه الفيروزية الصافية، وضيافة منطقة البحر الكاريبي، من الأسباب التي تجعل الناس يتدفقون على بروفيدنسياليس. يحقق الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول توفيراً كبيراً للمال، يصل إلى 28 % من الإيجارات، فضلاً عن الصفقات الممتازة على الرحلات الجوية والفنادق ذات 5 نجوم مثل نادي جريس باي ونادي ذا شور.

10- دبي، الإمارات العربية المتحدة

تعرف تلك المدينة بفنادقها الفخمة، والمنتجعات الكبرى، وناطحات السحاب الشاهقة، ومراكز التسوق الضخمة. لكن رحلة إلى هذه الجنة الفاخرة قد تكلفك الكثير من الأموال. إذا أردت زيارة دبي، يمكنك الذهاب في الأسبوع الثاني من شهر شباط، إذ تنخفض الأسعار بنسبة 58%.

(مصراوي)