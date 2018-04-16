لمن يبحث عن وظيفة.. ما عليكم سوى الإقامة بهذه القلعة والراتب جيد!

تبحث إدارة قلعة سانت مايكل التي تقع على جزيرة صغيرة ذات طبيعة ساحرة عن موظفين جدد يمكنهم الإقامة فيها مقابل راتب جيد.

وتسعى إدارة القلعة السياحية إلى توظيف عدد من الموظفين براتب يتراوح بين 30.000 إلى 35000 دولار في العام، إضافة إلى توفير إقامة مريحة لهم داخل القلعة الساحرة.

وتقول الإدارة بأن الواجبات المنوطة بالموظفين الجدد لن تكون كثيرة وستقتصر على تقديم الخدمات للسياح وبعض المهام البسيطة الأخرى.

يذكر بأن القلعة التاريخية التي يأمها حوالي 350000 زائر كل عام، تتسم بإطلالاتها الرائعة على عدد كبير من المناظر الطبيعية الخلابة في جميع أنحاء الجزيرة.

وخصصت إدارة القلعة حيزاً من موقعها على الإنترنت لتقديم الطلبات، وقالت إن باب التقديم سيقفل في صباح السابع عشر من نيسان الجاري، بحسب صحيفة “دايلي ستار أونلاين”.

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