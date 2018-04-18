السجن لابن محام شهير… اغتصب شابة أثناء نومها

حُكم على ابن محام شهير في جزر العذراء البريطانية يوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات، لاغتصابه سيدة نائمة داخل شقة.

وقد أدين الشاب العشريني جورج فاي في شباط، بممارسة الجنس مع طالبة جامعية عمرها 20 عاماً في سنة 2016، من دون موافقتها وإجبارها على ممارسة الجنس الفموي.

وطلب المدعون العامون بسجن الشاب 15 عاماً، بتهمة ارتكاب الجريمة عندما كانت الشابة نائمة في الشقة حيث كان يقضي عطلة الصيف وبعدما شرب الكحول.

وقد قالت قاضية المحكمة العليا في مانهاتن مليسا جاكسون إن فاي استحق عقوبة السجن مدة 10 سنوات بسبب الضرر الذي تسبب به للضحية.