العنصرية تدفع ستاربكس لإغلاق كل فروعها في أميركا

قررت شركة “ستاربكس”، اليوم الثلاثاء، أن تغلق كل متاجرها ومكاتبها المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة يوم واحد فقط هو 29 مايو/ أيار المقبل.

واتخذت الشركة هذه الخطوة، من أجل توفير تدريب بشأن “التمييز العنصري” لموظفيها، في أعقاب الغضب المنتشر في أمريكا مؤخرا، من اعتقال اثنين من الرجال ذوو البشرة السمراء في أحد مقاهيها، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه سيتم إغلاق أكثر من 8 آلاف متجر، وتوفير التدريب لنحو 175 ألف من موظفيها، وإدماجه في تدريبات الشركة في المستقبل.

وأوضحت، أن المناهج الدراسية ستصمم “لمعالجة التحيز الضمني وتحفيز المشاركة الواعية ومنع التمييز وضمان أن يشعر الجميع داخل متجر ستاربكس بأمان وأنه مرحب بهم”

ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة “ستاربكس”، كيفين جونسون، من وراء هذه الخطوة، لتخفيف حدة الهجوم الواقعة على شبكة المقاهي العالمية الشهيرة التي يدريها، بعد رواج فيديو يوم الخميس الماضي على موقع “تويتر”، وجذب الملايين.

On 5/29, we'll close US company-owned stores to conduct racial-bias training to address implicit bias & prevent discrimination. We're taking a hard look at who we are as a company. We’re ashamed & recognize that racial bias is a problem we must address. https://t.co/xIYc75BJPj

— Starbucks Coffee (@Starbucks) April 17, 2018