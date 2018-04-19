حيلة بسيطة لتغيّر تذكرتك للدرجة الأولى مجاناً

قد يبدو تغيير تذكرة سفر الدرجة الاقتصادية على الطائرة إلى الدرجة الأولى بدون أن يترتب على ذلك نفقات إضافية، أمراً مستحيلاً في أغلب الأحيان، غير أن إحدى مضيفات الطيران كشفت عن حيلة يمكن أن تحقق ذلك بنسبة كبيرة.

وقالت المضيفة التي لم تصرح باسمها، بأن التأنق في ارتداء الملابس عادة ما يدفع موظفي المطار إلى قبول طلب المسافر بتغيير تذكرته إلى الدرجة الأولى مجاناً.

وأكدت المضيفة أن المظهر الأنيق للمسافر عادة ما يلعب دوراً كبيراً في إعطاء انطباع جيد عنه، وإقناع الموظف لمنحه تذكرة في الدرجة الأولى بدون الاضطرار لدفع نفقات إضافية.

وقال مضيف آخر بهذا الخصوص: “إذا كنت ترغب في زيادة فرصتك للحصول على تذكرة في الدرجة الأولى بالمجان، حاول أن تتجنب ارتداء الجينز والأحذية الرياضية، وعوضاً عن ذلك يمكنك ارتداء بنطال أسود وسترة رسمية”.

وحذر المضيف من المبالغة في التأنق وإنفاق الكثير من النقود على ارتداء ملابس فاخرة، لأن المسافر قد لا يحصل على فرصة لتبديل بطاقة سفره إلى الدرجة الأولى لأن ذلك يخضع لظروف مختلفة، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.