ستارباكس تقفل 8 آلاف مقهى.. لهذا السبب!

اعلنت سلسلة مقاهي “ستارباكس” انها قررت اقفال مقاهيها الثمانية الاف في كل ارجاء الولايات المتحدة بعد ظهر 29 ايار لاجراء حصة تدريبية حول العنصرية بعد موجة استنكار اثارها توقيف رجلين اسودين في احد مقاهيها.وقد تعرضت سلسلة المقاهي الشهيرة لوابل من الانتقادات بعد بث شريط فيديو صورته احدى الزبونات في مقهى “ستارباكس” في فيلادلفيا (شمال شرق) وانتشاره كثيرا خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر فيه الشرطة وهي توقف وتكبل يدي رجلين اسودين في المقهى.

وقال المجموعة في بيان إن تدريب الموظفين نهاية ايار يهدف الى “منع وقوع حوادث تمييز في مقاهينا”.

واضافت “ستارباكس”، “سيشمل التدريب نحو 175 الف من العاملين لدينا عبر البلاد”.

وخلال هذا التدريب سيطلع العاملون على “برنامج يهدف الى تصحيح الاحكام العنصرية المسبقة وتعزيز الدمج والاستيعاب وتجنب التمييز والتحقق من ان كل شخص يكون متواجدا في مقهى ستارباكس يشعر بالامان وبانه مرحب به”.

واكدت المجموعة ان اكثر من ثمانية الاف مقهى “ستارباكس “في الولايات المتحدة ستغلق ابوابها بالمناسبة.

وكان رئيس مجلس ادارة “ستارباكس” كيفن جونسون قدم الثلاثاء اعتذاراته بعد الموافق المنددة الكثيرة الناجمة عما حدث مؤكدا ان شركته بدأت “مراجعة كاملة لممارساتها”.