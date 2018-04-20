أمور ستفاجئ من يزور روسيا لأول مرة.. أوّلها النقل العام!

قبل أن تزور روسيا، عليك أن تمحي تصور حقبة الحرب الباردة من ذهنك.

وعند الوصول إلى الأراضي الروسية، ستتفاجأ بعدد من الأمور التي ستضفي عليك مشاعر مثيرة وجديدة نوعا ما.

– نظام النقل العام:

يبدي الزوار الجدد إعجابهم بمدى نظافة وتنظيم وسائل النقل العام في المدن الروسية الكبرى، وخاصة مترو العاصمة موسكو، والذي تشبه محطاته أروقة المتاحف العريقة والقصور الملكية.

– الازدحام المروري:

بالرغم من اتساع شوارع موسكو وضخامتها، إلا أنها من أكثر المدن ازدحاما في العالم، لكن ومع ذلك، لا يتوقف الروس عن شراء السيارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي. ومن المعروف أن معظم شوارع موسكو الكبيرة قد صممت كمدارج هبوط للطائرات، خلال فترة الحرب الباردة.

– الكنائس في كل مكان:

في روسيا، يقارب عدد الكنائس عدد المشافي، والذي يبلغ 40 ألفا. حيث سيبهرك جمال التصميم المعماري الفريد للكنائس والكاتدرائيات المنتشرة على امتداد الخارطة الروسية.

– العمارة ليست فقط “سوفيتية”:

يربط الكثير من السياح روسيا بتصورات حقبة الحرب الباردة والشيوعية العالمية. وبذلك يتخيلون أن الفن المعماري يغلب عليه الطابع السوفيتي الممل.

ولكن المفاجأة تكمن عند اكتشافهم المزيج المعماري الأوروبي، الأوراسي والسوفيتي الذي تتميز به المدن الروسية، وعلى رأسها سانت بطرسبورغ، التي تذكّر شوارعها ومعالمها بباريس أو فيينا أو ميلان.

(روسيا اليوم)