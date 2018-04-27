بعد البلبلة التي أحدثها “قدح وجم”.. من إستقال من البرنامج؟

بعد الأغنية التي قدّمها الممثل سعد القادري في برنامج “قدح وجم” للمخرج شربل خليل والتي أحدثت بلبلة بسبب ما تضمنته من كلمات وصفت أنها عنصرية وضدّ الشعب السوري، أعلن القادري إستقالته من العمل في البرنامج.

وفي تعليق نشره عبر حسابه الخاص على “فايسبوك” أوضح القادري أنه يرفض أي إساءة للاجئين السوريين مبديا إحترامه للمخرج شربل خليل وعطاءاته منذ سنوات.

وكتب القادري: “لما كنت قد قمت بالاشتراك بالتمثيل بعدد من الحلقات في برنامج “قدح وجم” من إعداد وإخراج شربل خليل الذي أحترمه وأقدره على عطائه الفني الذي لم ينقطع لعشرات السنوات.

وانّي عندما وافقت على التمثيل بالبرنامج الذي ذكرت، سعيت لأن يكون البرنامج منفذاََ نقدياً كوميدياََ يشبهني وأستطيع ان اكون من خلاله ممثلاً يعكس صورة المعاناة اليومية للفرد اللبناني.

واذ أنني أرفض أي تعرض للاجئين السوريين بأي طريقة تسيء لهم او تصورهم وكأنهم الشر المطلق، لا بل العكس قد كنت دائماََ في صفّ اللاجئين وعملت لقضيتهم أكثر من مرّة.

ولما كان قد عرض في الحلقة الأخيرة لبرنامج “قدح وجم” أغنية تسيء للاجئين السوريين وتتعرض لهم بطريقة لا تليق لما هم عليه فإني آسف لما صدر في هذا الصدد واعتبر نفسي غير مسؤولاََ او متدخلاََ في هذا العمل.

بناءََ على ما تقدم، اعلن استقالتي من البرنامج وتوقفي عن المشاركة في التمثيل فيه”.