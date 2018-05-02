الموت يفجع مصفف شعر المشاهير طوني المندلق

توفيت أمس الثلاثاء زوجة مصفف شعر المشاهير طوني المندلق، السيدة جيزال طانوس حرفوش، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ورثى المصفف الشهير زوجته الراحلة بكلمات مؤثرة نشرها إلى جانب صورها عبر تطبيق انستغرام فكتب: “عشر سنوات من محاربة المرض كي تبقى إلى جانبنا… فقدت نصف قلبي في وقت مبكر هذا الصباح… الله يرحمك يا قلبي”.

وفور انتشار الخبر المؤسف، واسى النجوم طوني المندلق ووقفوا إلى جانبه في مصابه الأليم، ومنهم النجمة اللبنانية نوال الزغبي التي نعتها من خلال نشر صورتها عبر خاصية الـ “Story” عبر انستغرام وعلّقت “الله يرحمك يا اطيب واعز انسانة جيزال”.

أماّ عربياً، فقد وجّهت المطربة المصرية أنغام كلمات العزاء إلى المندلق وأولاده من خلال منشور على انستغرام جاء فيه: “إنَّالله وإن إليه راجعون أتقدم بأحر التعازي لصديقي العزيز طوني مندلق وأعزي أولاده في وفاة الصديقه الرائعه الغاليه جيزيل ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها جناته ويصبر قلوبكم على فراقها”.