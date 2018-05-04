لعشاق التصوير.. وظيفة أحلامكم بـ10 آلاف دولار في الشهر!

إذا كنت من عشاق التصوير، يمكنك الحصول على وظيفة أحلامك، التي تمنحك 10 آلاف دولار في الشهر، مقابل التقاط صور غروب الشمس.

وتبحث شركة “دايز إن” عن مصوّر طموح، للسفر عبر الولايات المتحدة الاميركية هذا الصيف، والتقاط صور مميزة لغروب الشمس في الهواء الطلق لمدة شهر، والتي ستتحول في نهاية المطاف إلى أعمال فنية، تعرض في سلسلة فنادقها.

ولن يحصل المرشح المناسب للوظيفة فقط على رحلة مجانية مع تغطية كامل التكاليف، بل ستمنحه الشركة مبلغ 10 آلاف دولار في نهاية الرحلة، بحسب موقع ديجيتال سباي البريطاني.

ما هي مسؤوليات العمل؟

إذا كنت تحب السفر إلى أماكن جديدة والتقاط مئات الصور على طول الطريق، فهذه الوظيفة تناسبك، ويجب على المرشح الذي يتم اختياره، أن يتلقط أكبر عدد ممكن من الصور لغروب وشروق الشمس.

ولمساعدة صاحب الحظ السعيد في مهمته، تقدم له الشركة تجارب مميزة على طول الطريق، مثل رحلة بالقوراب الشراعية في ميامي، ودروس لليوغا في سان دييغو، بالإضافة إلى فرصة لركوب بالون الهواء الساخن، وكل هذه التجارب مدفوعة من قبل الشركة.

ونظراً لأن المصور سيقيم في فنادق دايز إن طول مراحل الرحلة، فستكون المناطق التي يزورها محكومة بمواقع تواجد هذه الفنادق.

ما هي الامتيازات؟

بالإضافة إلى دفع 10 آلاف دولار أميركي عند الانتهاء من المهمة، سيتم تغطية نفقات السفر فنادق دايز إن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما ستعرض الصور الأصلية على جدران.

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