قبل زواجه من رجل.. هذا ما كشفه فنان لبناني في آخر حوار له

علن الفنان نيكولا شلهوب، الإثنين عن زواجه من رجل، محدثًا صدمة وجدلًا واسعين في المجتمع اللبناني.

ونشر شلهوب صورة صادمة، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، ظهر فيها وهو يقبّل رجلًا آخرَ، وعلّق عليها قائلًا: “الحب ينتصر”.

وسبق لشلهوب أن كشف في تصريح صحافي أنه ارتبط بالفعل، ولكنه لم يفصح عن حقيقة الطرف الآخر قبل نشره الصورة.

وكان الفنان قد أكد في آخر حوار له، نهاية شهر آذار الماضي، أنه لم يعد منسجمًا مع أغلب اللبنانيين، قائلاً: “شعرت بأنّني لست على تناغم مع هذا المجتمع ولم أتمكّن من مواكبته، لا أدّعي بأنني أفضل، لكنّني إنسان يؤمن بالحرّية، وبأنه يحق لكلّ إنسان أن يعيش حياته كما يريد، وبدولة مدنيّة بعيدة عن الدين وأحكامه وقوانينه، تحاكم الإنسان على أساس فعاليّته في المجتمع وقيمته، وليس على أساس طائفته”.

(إرم نيوز)