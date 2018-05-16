سعودية أنجبت مولودة ثم رفضت استلامها لهذا السبب

كشف مصدر طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة “حائل” السعودية أن سيدة رفضت استلام مولودتها بحجة تبديلها، وقدمت شكوى ضد طبيب الولادة، بعدما أنجبت أنثى، وتوهمت أن المستشفى أبدلها بذكر.

وسألت الأم الطبيب عن حالة الجنين بعد العملية فأجابها بقوله “المولود بخير”، فرفضت السيدة لاحقًا استلام المولود، بحجة أن مولودها أنثى وتم تبديلها بذكر، لأن الطبيب قال لها “المولود بخير”، ولم يقل “المولودة بخير”.

وبعد جهد كبير، أقنعت المستشفى السيدة بأن الأطباء اعتادوا استخدام عبارة “المولود” على الجنسين، فاقتنعت بعدم حدوث عملية تبديل، وتراجعت عن الشكوى ضد الطبيب، بحسب صحيفة “الحياة”.