مسلسلات رمضان التي ستحبسنا في منازلنا.. وهذه خارطتها!

وكأن جمهور المحطات التلفزيونية اللبنانية من المريخ، بمقدوره أن يعرف مواقيت عرض مسلسلات رمضان بمساعدة “إلهامه” أو عبر الضرب بالرمال! أو ربما أراد كلّ من “كوكب الـ MTV” وكوكب الـ “LBCI” و”كوكب الجديد” على وجه الخصوص (لأنهم أكثر من يقدّم باقة درامية متنوّعة في رمضان) أن يقول للبنانيين التوّاقين إلى هروب سريع من الهموم اليومية عبر الشاشات الصغيرة، أن يرموا الريموت كونترول من الشباك بعد تثبيت المحطة، وألا “يتزحزحوا” من أمكنتهم بانتظار ما سيُعرض تباعاً من أعمال درامية، هكذا من دون سابق إنذار! أو كأن الشاشات الصغيرة تلك لم يتسنّ لها بعد جدولة المسلسلات والبرامج الرمضانية، لا سيّما في الأمسيات بعد الإفطار، لسبب مجهول أو ربما معروف ومرتبط بحرب الرايتينغ التي يبدو أنها اندلعت باكراً، وبشراسة! وإلا ماذا يُفسر عدم الإعلان صراحة عن مواقيت عرض المسلسلات المختلفة، سواء عبر الإعلانات الترويجية التي تمرّ على التلفزيون أو عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا العائدة لكل محطة؟!

وقد أتى عدم توحيد أول أيام رمضان في لبنان ليزيد من هذا الغموض. اللافت أنّ “دراما رمضان” انطلقت مساء الأربعاء على شاشتي الـLBCI والـLDC، واستُهلّت السهرة مع “جوليا” عند السابعة مساء، تلاها بعد الأخبار “الحب الحقيقي” ومن ثم “تانغو”. ومع هذا، ظلّت المحطة متكتمة حول مواقيت العرض، وهي ولا سواها من المحطات قد كشفوا بوضوح عن هذا الأمر رغم انطلاق الشهر الفضيل رسمياً!

أمس الخميس، تمّ عرض جوليا عند السابعة مساء على شاشتي الـLBCI والـLDC، وأعقب نشرة الأخبار مسلسل “الحب الحقيقي”، ومن ثم عند التاسعة والنصف “كل الحب كل الغرام”، وعُرض “تانغو” عند العاشرة والنصف.

أما على الـ MTV، فاستهلّت الأمسية الدرامية بمسلسل “ومشيت” عند الثامنة والنصف، تلاه “الهيبة” عند التاسعة والنصف، و”طريق” عند العاشرة والنصف.

الجديد عرضت “الحب جنون” عند الثامنة والنصف وموت أميرة عند التاسعة والنصف.

وليس مؤكداً حتى كتابة هذه السطور ما إذا كانت هذه البرمجة ستظلّ قائمة، لكنّ الأكيد أن الأعمال الدرامية التالية سوف تسجننا في منازلنا، بصرف النظر عما إذا كانت ذات قيمة درامية أم كانت كتلة من سخافة!

LBCI

تانغو:

ثلاثية الحب والخيانة والانتقام في مسلسل من إنتاج شركة Eagle Films، كتابة إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا. سندخل في “تانغو” عالم العصابات والجرائم مع مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، نذكر منهم:باسل خياط، باسم مغنية، دانييلا رحمة، دانا مارديني.

جوليا

الكوميديا على الشاشة الصغيرة تُطلّ من بوابة مسلسل “جوليا” حيث تجتمع ماغي بو غصن مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب. الحلقة الأولى عُرضت أمس (الأربعاء) ومن خلالها تعرّف الجمهور على “جوليا” التي تعتبر أن “الحياة دراما والدراما حياة”. موهبة متفجرّة تعيشها الصبية والقصة لا تخلو من الأحداث الرومنسية. علينا أن ننتظر بو غصن في أكثر من شخصية ستؤديها في هذا المسلسل، وهو تحد ليس بالسهل. يشارك في العمل كلّ من تقلا شمعون، جيسي عبدو، وسام صبّاغ، ليليا الأطرش وغيرهم. كتابة مازن طه، وإخراج إيلي ف. حبيب.

الحب الحقيقي (الجزء الثاني)

من تابع الجزء الأول من هذا المسلسل، سينتظر حلقات هذا الموسم سيّما وأن العلاقة بين “ركان” و”نورا” اختلفت، فهل يصبح الحب وحش انتقام؟! تمثيل:

باميلا الكيك، نيكولا معوض، جوليان فرحات، نهلا داوود، أسعد رشدان…

كلّ الحبّ كلّ الغرام

تتابع “ال بي سي” عرض مسلسل “كل الحبّ كل الغرام” الذي تابع اللبنانيون أكثر من ستين حلقة منه حتى الآن. أحداثٌ تدور من العام 1914 وحتّى الـ 1943، فيها الحرب والوطنية والحبّ. تمثيل باسم مغنية وكارول الحاج.

الصدمة

ومع أنه لا يدخل في خانة المسلسلات، إلا أنه يصعب حقاً عدم ذكر برنامج “الصدمة” الذي يعرض للموسم الثالث على التوالي، كونه من أرقى البرامج الاجتماعية التي تليق بشهر رمضان المبارك. الإعلامي طارق سويد سيرافقنا هذا العام أيضاً، وفكرة البرنامج قائمة على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الجمهور وقياس ردود أفعالهم تجاهها.

Mtv

ومشيت

تطلّ مجدداً الممثلة والكاتبة كارين رزق الله في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “ومشيت” والذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب الفنان بديع أبو شقرا الذي يجسّد دوره عقيد في مخابرات الجيش اللبناني. المسلسل ذو طابع اجتماعيّ يسلّط الضوء على قضية الهجرة والمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون لدى عودتهم إلى بلدهم، كما أنه يقدّم تحية إلى المؤسسة العسكرية.في “ومشيت” نخبة من الممثلين ومنهم أسعد رشدان وبياريت قطريب، وهو من إخراج شارل شلالا ومن إنتاج شركة Day To Picture.

طريق

“أميرة” شابة درست المحاماة لكنّ أحوال عائلتها المادية متواضعة حدّ أن يُطلب منها إخلاء المنزل. أما جابر فهو رجل غنيّ، فريد الشخصية وغير متعلّم. بين الاثنين ستنشأ علاقة غير اعتياديّة مبنيّة على التناقضات ومحفوفة بمصاعب الحياة. هل يحقق الثنائي عابد فهد ونادين نسيب نجيم نجاح “لو” نفسه؟!

“طريق” مسلسل مستوحى من قصّة الكاتب الكبير نجيب محفوظ (الشريدة)، ومن إخراج رشا شربتجي.

الهيبة: العودة

مسلسلٌ لاقى نجاحا باهراً العام الماضي وها هو يعود تحت مسمى “الهيبة – العودة”. يطلّ جبل شيخ الجبل ليصارع على السلطة، المال والشرف، في ظلّ ظروفٍ غامضة لم تعرفها الهيبة من قبل. وإلى جانب نجوم “الهيبة” المبدعين مثل الفنانة السورية منى واصف وأويس مخللاتي وعبدو شاهين وروزينا لاذقاني… تُطلّ في الجزء الثاني وجوه جديدة، بعضها يخوض تجربته الأولى في عالم التمثيل كحال ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا. ومن أبرز الممثلين في العمل الضخم: نيكول سابا ورفيق علي أحمد وعبد المجيد مجذوب وأحمد الزين ونقولا دانييل وفادي أبي سمرا ونجاح سفكوني وميرفا القاضي وناتاشا شوفاني وغيرهم.

عيش وكول غيرا

برنامج المقالب الشهير مستمرّ. كميل أسمر ما زال قادراً على التخفي وابتداع مقالب جديدة تُسقط ضحايا بالجملة!

تركا علينا

تدور MTV في شوارع لبنان بحثاً عن قصص مشوقة الرابط بينها كلها… سيارة. تقديم: محمد قيس.

الجديد

فوضى

حارة تسود فيها الفوضى والعشوائية بالروح والعقل. إطلالة على الحرب في سوريا بعد 6 سنوات من اندلاعها وتسليط ضوء على العنف المتمدد.

بطولة: سلوم حداد، ايمن رضا، عبد المنعم عمايري، ديما قندلفت، صفاء سلطان، مرح جبر، امارات رزق، محمد قنوع.

وردة شامية

وردة وشامية أختان تمران بتجارب قاسة تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب العديد من جرائم القتل في الحارة الدمشقية، ضد من حولهما. بطولة: سلوم حداد، سلافة معمار، شكران مرتجى، يوسف حداد، سعد مينة، نادين تحسين بيك، مجدي مشموشي.

عطر الشام (الجزء الثالث)

تجري أحداث المسلسل أوائل العشرينيات من القرن الماضي مع بداية دخول الاحتلال الفرنسي لسوريا. خيانة وطنية واضطهاد واستبداد وموتٌ كثيف…كلّ هذا وأكثر في مجريات حلقات الجزء الثالث. بطولة: رشيد عساف، فاديا خطاب، صباح الجزائري، إمارات رزق، وائل رمضان، وفاء موصللي، نادين خوري، ليليا الأطرش، زهير رمضان، حسام تحسين بيك.

الغريب

يطرح المسلسل السؤال الوجودي: هل يمكن للخير أن يعيش وينتصر؟ نتابع من خلال “الغريب” محاولة للإضاءة على النفس الإنسانية ومعاناتها من ثقل الحياة واستشراء الفساد في مفاصلها. بطولة: رشيد عساف، منى واصف، زينة برافي، زهير رمضان، ليلى جبر، ريم معروف، جلال شموط، رنا شميس، ميرنا شلفون، علي كريم، مرح جبر، عبد الفتاح المزين.

الحب جنون

خماسيات تتحدث عن قصص الحب في إطار اجتماعي وتشويقي. بطولة: سيرين عبد النور، نادين الراسي، ميرفا القاضي، ريتا حايك، زياد برجي، إيميه صياح، رودريغ سليمان، علي منينة، مجدي مشموشي، فادي إبراهيم، غريتا عون، رندة كعدة، مي سحاب، نور صعب، رنين مطر، مارينال سركيس، هشام ابو سليمان، جهاد الاندري وآخرون.

ريبيكا سليمان- لبنان 24