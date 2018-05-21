لماذا تستخدم شركات الوجبات السريعة شعاراً باللون الأحمر؟

لا بد أنك لاحظت، أن معظم ماركات الوجبات السريعة العالمية، تستخدم شعارات باللون الأحمر.

ومن ماكدونالدز إلى آربي ووينديز وبيرغر كينغ، تستخدم العديد من شركات الوجبات السريعة اللون الأحمر في شعاراتها، ولكن ما هو السبب وراء ذلك؟

لا شك أن استخدام هذه الشركات اللون الأحمر ليس من قبيل الصدفة، بل هي واحدة من التكتيكات العديدة، التي تستخدمها الشركات للتواصل مع عملائها، وإذا لم يكن أداء الوجبات السريعة قوياً بما فيه الكفاية، فإن هذه الشعارات الملونة الحمراء قد تجعل من الصعب تجاهلها.

ويمكن للإنسان العادي رؤية عشرة ملايين لون، لكن الأحمر بشكل خاص، تبين أنه واحد من الألوان الأولى التي اكتسبت أهمية كبيرة لدى أسلافنا القدماء، حسب صحيفة “بيزنس إنسايدر”.

وبالعودة إلى الأبجديات والكتابة، كانت اللغات البشرية المبكرة غير ملونة، وكانت هناك كلمات لـ “أسود” و “أبيض” و “أحمر” ولكن ليس أكثر من ذلك، وفي الواقع، لم يظهر اللون الأزرق إلا بعد مرور آلاف السنين في عام 200 قبل الميلاد.

ونتيجة لذلك، لدينا اتصال أعمق باللون الأحمر أكثر من أي لون آخر على الطيف المرئي، ونحن نتفاعل معه بطرق معينة تؤدي في الواقع إلى ميزة لدى شركات الأغذية السريعة.