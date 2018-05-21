مفاجأة – هل سيتمّ إيقاف هذا البرنامج في رمضان؟!

قال وكيل نقابة الإعلاميين المصريين طارق سعدة، إن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوقف برنامج “رامز تحت الصفر” الذي يقدمه رامز جلال بعد تجاوزاته فى أول حلقتين.

وأضاف طارق سعدة في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن البرنامج تضليل للرأي العام، واستنفد أهدافه منذ ثلاث نسخ سابقة، ولم يقدم جديدا للإعلام أو المشاهد.

وصرح أن الذين يدعون أن البرنامج يحقق نسبة مشاهدة، عليهم ملاحظة أن نسبة المشاهدة المرتفعة تتمثل فى متابعة المشاهدين تأتي للحكم على كذب وصدق الموقف، ودائما ما يأتي حكم المشاهدين بأن البرنامج مفبرك ومُتفق عليه مع الضيوف، والمتابعة لم تكن للموقف وإنما للمقدمة وسخرية رامز من ضيوفه.

وشدد وكيل نقابة الإعلاميين على أن النقابة ترفض هذه النوعية من البرامج، مناشدا القنوات الفضائية بعدم مراعاة مثل هذه البرامج منتهية الصلاحية من حيث المضمون، وأن توجه هذه الملايين من الجنيهات لإنتاج محتوى إعلامي وقوالب رمضانية تفيد وتثري المشاهد المصري والعربي، بدلا من هذه النوعية من البرامج.

(اليوم السابع)