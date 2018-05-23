مفاجأة جيسيكا عازار: لن تقدّم الأخبار.. فهل ستُصبح وزيرة؟!

علم موقع “رادار سكوب” أنّ الإعلامية في قناة MTV جيسيكا عازار، لا ترغب في العودة الى قسم نشرات الأخبار على الرغم من تمسك إدارة المحطة بها، والسبب انها ملّت من روتين الوظيفة، وتطمح إلى “توسيع بيكارها” عبر تقديم برنامج سياسي حواري.

وتحدثت المعلومات عن أن عازار تنتظر موافقة MTV، من دون إقفال باب العروض من محطات أخرى.

وكانت الزميلة عازار ترشحت عن مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة المتن على لائحة حزب القوات اللبنانية، ولم يحالفها الحظ في الفوز. فهل تسعى عازار لكسب الوقت، تمهيداً لمنصب وزاري موعودة به يكون هدية الترضية من حصة حزب القوات اللبنانية الذي رشّحها؟