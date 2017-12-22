تعرّف إلى أعراضه.. هل يمكن أن تُصاب بالسكري من دون أن تعلم؟

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2013 إلى وجود 174.8 مليون مريض بالسكري حول العالم لا يعلمون أنهم مصابون بالمرض! سبب ذلك أن الإنسان يمكن أن يعيش سنوات وهو مصاب بدرجة أولية أو متوسطة من السكري، ويعاني من أعراضه دون أن ينتبه إلى السبب الأصلي.

لكن التأخر في تشخيص السكري يؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية العامة للجسم بسبب المضاعفات.

إليك أهم الأعراض المبكرة للسكري، والتي تدعوك إلى إجراء فحص للدم للتأكد من الحالة:

التبول والعطش: زيادة التبول غير المبررة، والإحساس المستمر بالعطش من الأعراض الرئيسية التي تتطلب إجراء فحص السكري.

فقدان الوزن: إذا خسرت من وزنك ما بين 5 و10 كغم خلال شهرين إلى 3 أشهر دون وجود سبب واضح عليك مراجعة الطبيب.

الجوع: من علامات السكري أيضاً الشعور المتجدد بالجوع مع عدم زيادة الوزن.

التهابات الجلد: نتيجة ضعف تدفق الدم تحدث التهابات للجسم، وهي من العلامات التحذيرية للسكري.

شفاء الجروح: من الإشارات المعروفة للسكري بطء شفاء الجروح.

الفطريات: يُضعِف السكري جهاز المناعة، ما يسهل الإصابة بالفطريات في مناطق متعددة من الجسم.

الصداع: عند ارتفاع مستوى السكر بالدم تحدث نوبات صداع، ويصاحب ذلك ذهاب متكرر للحمّام.

ضبابية الرؤية: نتيجة ارتفاع السكر بالدم يتأثر الإبصار وتحدث ضبابية للرؤية.

التنميل والوخز: تورم القدم والكاحل، والشعور بتنميل ووخز من أعراض ارتفاع نسبة السكر بالدم.