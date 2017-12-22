حضّروا الزنجبيل بهذه الطريقة القديمة.. إنها قادرة على محاربة السرطان

الأطعمة المخمرة معروفة وشائعة جداً في كل العالم، وخلال مرحلة التخمير أو التخليل، تقوم البكتيريا الطبيعية بالتغذي على السكر والنشويات الموجودة في الطعام لخلق الحمض الأسيدي أو اللاكتك أسيد.

كذلك فعملية التخمير تحفظ الأطعمة وتخلق مستوى عالياً من الأنزيمات المفيدة والفيتامينات B والبربيوتيك.

الزنجبيل هو واحد من أشهر المكونات في عالم الأطعمة المخمرة. المعروف عنه أنه يخفف الالتهابات ويحارب السرطان كما أن الزنجبيل معروف بخصائصه العلاجية التي تعود إلى مادة أساسية فيه هي الجينجرول وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وهو ممتاز لمعالجة أي نوع من الغثيان، كذلك يحارب ارتفاع سكر الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة التحضير:

جذر الزنجبيل مقشر ومقطع إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الملح البحري.

عصير ليمون حامض.

التعليمات:

انقعوا الزنجبيل بالماء مدة 15 دقيقة وحركوا بقوة مستعملين الملعقة. كمية الزنجبيل التي تستعملونها متوقفة على حجم المرطبان الذي استعملتموه. إذا كان المرطبان صغير الحجم استعملوا مقدار قبضة اليد من الزنجبيل. اعصروا عدداً من حبات الليمون الحامض بحيث يكفي لغمر الزنجبيل وأضيفوا المكونات الأخرى وامزجوها. الخطوة الأخيرة هي إغلاق المرطبان بإحكام. اتركوا المرطبان يتخمر مدة أسبوعين. وقدّموا منه إلى جانب الأطباق ولكن لا تطهوها إذا أردتم فوائد البكتيريا المفيدة التي تنتج عن الاختمار.