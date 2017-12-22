شرب الماء الساخن على الريق.. بين الأضرار والفوائد

يحتوي جسم الإنسان على حوالي 70% من الماء، لذلك يعتبر الماء المادة الأساسية لقيام الجسم بوظائفه بالشكل السليم، كما أنّه مهم لاستمرار الحياة فهو يغطي حوالي 71% من سطح الأرض وأكبر نسبة منه تتمثل في مياه البحار والمحيطات والتي تبلغ نسبتها حوالي 96.5%. أما النسب الباقية فتتوزع على المياه الجوفية والمناطق القطبية، بالإضافة إلى بخار الماء المعلق في الهواء، وتعتبر المياه العذبة المصدر الأساسي لمياه الشرب، كما أنّها تستخدم في أمور أخرى كالطبخ، والزراعة، والنظافة، والصناعة.

أضرار شرب الماء الساخن على الريق

– يُسبب حروقاً خفيفة في القناة الهضمية والمعدة واللسان، خصوصاً إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، مما يُسبب حدوث تقرحات.

– يخفف من العصارة الهاضمة، لذلك يُفضل عدم تناول الطعام لمدة لا تقل عن ساعتين عند تناول الماء الساخن على الريق، حتى لا يحدث عسر هضم.

– يُساهم في حدوث دوالي المريء، كما أن تناوله أثناء الدورة الشهرية قد يُسبب الإصابة بدوالي المهبل.

– يعطي شعوراً بالامتلاء وأحياناً يُسبب الضيق.

فوائد شرب الماء الساخن على الريق

في العادة يُضاف إلى الماء الساخن شرائح من الليمون الطازج أو التفاح أو الخيار أو أعواد القرفة أو شرائح الزنجبيل، لإضفاء نكهة لذيذة ولزيادة الفائدة، وأهم الفوائد ما يلي:

– يعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، كما يطرد الغازات من تجويف البطن، كما يزيل عسر الهضم، ويزيد من كفاءة هضم الطعام، ويلين الأمعاء، ويحفز عمليات التمثيل الغذائي.

– يحافظ على اتزان أملاح الجسم ويمنع احتباس السوائل فيه.

– يُساعد في تخسيس وزن الجسم وزيادة معدل حرق الدهون، كما يُساهم في حرق السعرات الحرارية.

– يطهر الكبد والمعدة من السموم والفضلات.

– يزيد من طاقة الجسم وحيويته.

– يعزز الدورة الدموية وينشطها ويزيد من تدفق الدم إلى خلايا الجسم وأنسجته المختلفة.

– يزيد رطوبة الجسم ويمنع إصابته بالجفاف.

– يُساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

– يعالج العديد من مشاكل المعدة مثل حرقة المعدة وزيادة إفراز أحماضها.

– يُساعد على استرخاء الجسم وعلاج آلام المفاصل والتخفيف منها.

– يهدئ أعصاب الجسم، ويزيل آثار الشد العضلي، ويخفف من تشنج الجسم بشكلٍ عام.

– يعالج نزلات البرد والإنفلونزا مثل السعال واحتقان الحلق والجيوب الأنفية ويطرد البلغم من الحلق..

– ينقي المجاري التنفسية من مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات ومسببات الأمراض المختلفة.

– يخفف آلام الدورة الشهرية ويقلل من تسنج عضلات الرحم، ويُساعد في إدرار دم الدورة الشهرية.