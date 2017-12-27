إليكم مفتاح الوقاية من السكري والإلتهابات

النظام الغذائي الغربي الغني بالسكر والدهون يزيد خطر الأمراض الالتهابية مثل السكري واكتساب الوزن، وقد وجدت أبحاث سويدية جديدة أنه يمكن عكس هذا المسار إذا تم التحول إلى نظام غذائي غني بالألياف. وتوجد الألياف في الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة غوتنبرغ ونُشرت في مجلة “سيل هوست أند ميكروب”، يؤدي نقص الألياف إلى تغير في تركيبة بكتريا الأمعاء، يترتب عليه زيادة التهابات القولون، ومعها التهابات الجسم.

وتبين أن التحول إلى نظام غذائي غني بالألياف يعيد التوازن البكتيري للأمعاء تدريجياً، فينعكس المسار المؤدي إلى أمراض السكري والتهابات القولون.