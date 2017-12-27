هذا ما يحدث للطفل الذي يولد قبل أوانه

قالت نتائج دراسة جديدة إن الطفل الخديج الذي يولد قبل 3 أسابيع من الموعد الطبيعي يكون لديه ضيق في مجرى التنفس، وهو ما يعرّضه لاضطراب توقف التنفس أثناء النوم لاحقاً. واستخدم الباحثون تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس مجرى التنفس، وهي طريقة حديثة، وتتسبب طرق التصوير التقليدية بالمنظار في أضرار جانبية.

وتم تصوير 96 رضيعاً حديث الولادة ضمن مجموعة أبحاث منها ما يتعلّق بقياس مجرى التنفس لدى الأطفال الخدّج، وكان بينهم 49 طفلاً مولوداً قبل الأوان. وأجريت الأبحاث في معهد أبحاث الطفولة بولاية ميتشغان الأميركية.

وبحسب التقرير الذي نشرته “جورنال كلنيكال إميجينج” عن الدراسة، تبين أن الولادة المبكرة قبل 3 أسابيع من الموعد المقرر ترتبط بضيق مجرى التنفس، وهو ما يجعل الطفل عُرضة لاضطراب توقف التنفس أثناء النوم في فترة لاحقة من حياته.

ونظراً للقدرة التقنية على تصوير مجرى التنفس ودماغ الطفل حديث الولادة بواسطة الرنين المغناطيسي، قدّمت نتائج الدراسة تفسيراً لعوامل الخطر المتعلقة بمشكلة تضخّم اللثة واللوزتين لدى كل من مواليد فترة الحمل الكاملة والمواليد قبل الأوان.