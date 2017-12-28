لماذا تختلف عوارض الأرق بين شخصٍ وآخر؟

تطرّق موقع “Medical News Today” في تقرير إلى مشكلة الأرق أو الحرمان من النوم، التي تصيب بعض الأفراد، وهو ما قد يُعيق عملهم في اليوم التالي. فقد كشفت دراسة أنجزتها مراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ الأرق متعلّق بالصحة العامة، وهو إنذار داخلي بخطرٍ طارئ.

وأعلنت الدّراسة أنّ كمية النوم غير الكافية الناتجة عن الأرق، تسبّب أمراض السرطان، والسمنة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح البروفيسور في علم النفس في جامعة “واشنطن”، بول ويتني أنّ مشكلة الأرق أو الحرمان من النوم، تختلف، بطبيعة الحال، بين شخصٍ وآخر، نظراً لإختلاف الجينات.