11 علاجاً طبيعياً يخفض ضغط الدم بشكل فوري

إليكم علاجات طبيعية يمكن أن تساعدكم على تخفيض ضغطكم.
– اشربوا كوبين أو ثلاثة من زهورات الزعرور
ضعوا ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من أزهار الزعرور المجففة في كوب ماء مغلي، اتركوه منقوعاً مدة 10 دقائق، صفّوه واشربوه.
-مزيج الزعرور، الزيزفون، الأخيلية أم الألف ورقة
اسكبوا حوالي ليتر من الماء المغلي على 3 ملاعق صغيرة من الزعرور المجفف، 3 ملاعق صغيرة من الزيزفون وملعقتين صغيرتين من الأخيلية أم الألف ورقة. اتركوها منقوعة 20 دقيقة، ثم صفّوا.
– زهورات أوراق الزيتون
انقعوا مدة 10 دقائق 3 ملاعق كبيرة من أوراق الزيتون في ليتر من الماء.
– زهورات الخطمي (الختمية)
اسكبوا ليتراً واحداً من الماء على 3 ملاعق كبيرة من أزهار الخطمي مدة 10 دقائق ثم صفّوه.
– اشربوا عصير الشمندر
يخفض عصير الشمندر مستوى ضغط الدم المرتفع.
– دلّكوا انفسكم
دلّكوا ظهركم والضفيرة الشمسية وأسفل قدميكم، مرتين في اليوم، مع مزيج يحتوي نقطة من خلاصة اللافاندر و10 نقاط من زيت اللوز الحلو.
– استعملوا المغنيزيوم البحري كعلاج
يُنصح بالمغنيزيوم لتخفيض ضغط الدم في حالة نوبة ارتفاع الضغط.
– استرخوا
الضغط النفسي يمكن أن يرفع ضغط الدم.
– ناموا بشكل كاف
ناموا جيداً في الليل، وفي فترة بعد الظهر، خذوا قيلولة قصيرة.
– تنفسوا بعمق
تعلموا التنفس ببطء وبعمق، هذا قد يساعدكم على الحدّ من التوتر وعلى تخفيض ضغط الدم.
– مارسوا التأمل
يؤثر التأمل بشكل إيجابي على ضغط الدم.
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