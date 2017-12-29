11 علاجاً طبيعياً يخفض ضغط الدم بشكل فوري

إليكم علاجات طبيعية يمكن أن تساعدكم على تخفيض ضغطكم.

– اشربوا كوبين أو ثلاثة من زهورات الزعرور

ضعوا ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من أزهار الزعرور المجففة في كوب ماء مغلي، اتركوه منقوعاً مدة 10 دقائق، صفّوه واشربوه.

-مزيج الزعرور، الزيزفون، الأخيلية أم الألف ورقة

اسكبوا حوالي ليتر من الماء المغلي على 3 ملاعق صغيرة من الزعرور المجفف، 3 ملاعق صغيرة من الزيزفون وملعقتين صغيرتين من الأخيلية أم الألف ورقة. اتركوها منقوعة 20 دقيقة، ثم صفّوا.

– زهورات أوراق الزيتون

انقعوا مدة 10 دقائق 3 ملاعق كبيرة من أوراق الزيتون في ليتر من الماء.

– زهورات الخطمي (الختمية)

اسكبوا ليتراً واحداً من الماء على 3 ملاعق كبيرة من أزهار الخطمي مدة 10 دقائق ثم صفّوه.

– اشربوا عصير الشمندر

يخفض عصير الشمندر مستوى ضغط الدم المرتفع.

– دلّكوا انفسكم

دلّكوا ظهركم والضفيرة الشمسية وأسفل قدميكم، مرتين في اليوم، مع مزيج يحتوي نقطة من خلاصة اللافاندر و10 نقاط من زيت اللوز الحلو.

– استعملوا المغنيزيوم البحري كعلاج

يُنصح بالمغنيزيوم لتخفيض ضغط الدم في حالة نوبة ارتفاع الضغط.

– استرخوا

الضغط النفسي يمكن أن يرفع ضغط الدم.

– ناموا بشكل كاف

ناموا جيداً في الليل، وفي فترة بعد الظهر، خذوا قيلولة قصيرة.

– تنفسوا بعمق

تعلموا التنفس ببطء وبعمق، هذا قد يساعدكم على الحدّ من التوتر وعلى تخفيض ضغط الدم.

– مارسوا التأمل

يؤثر التأمل بشكل إيجابي على ضغط الدم.