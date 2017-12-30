الأرضي شوكي لتنشيط الدماغ ومحاربة عسر الهضم

يحتوي الأرضي شوكي على الكثير من العناصر الغذائية والطبيعية الي تجعل منه علاجاً فعالاً للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية. فالأرضي شوكي من أقوى المضادات لمرض السرطان نظراً لخصائصه المضادة للتأكسد ومحاربته للجذور الحرة التي تعتبر سبباً رئيسياً لمرض السرطان. وبما أنه غني بحمض الفوليك، فإنه يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، وتكوين المادة الوراثية في الجسم، ولذلك يوصى به للنساء الحوامل لأنه يحول دون التشوهات والعيوب الخلقية عند الأجنّة.

يعتبر الأرضي شوكي أيضاً مقوياً لعمل العديد من الوظائف الدماغية، مثل التركيز، والحفظ، والاستيعاب، والفهم، والتحليل وسرعة البديهة. ويمكن استعماله لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي (ولاسيما الكبد والمرارة) إذ يساعد على إنتاج المادة الصفراء، ويحمي من التهابات الكبد، ويحول دون عسر الهضم والإمساك والانتفاخات وحرقة المعدة.

وللأرضي شوكي فوائد أخرى مثل مقاومة الشعور بالغثيان والقيء، وخفض معدلات الكولسترول المضر في الجسم، ورفع معدلات الكولسترول المفيد. بهذه الطريقة، يمكن الاستفادة منه للوقاية من أمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية. كما يعتبر علاجاً فعالاً لأمراض الجلد، مثل الأكزيما والثعلبة التي تصيب فروة الرأس.