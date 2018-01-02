آيس كريم جديد من دون دهون مشبعة.. حفاظاً على صحتك!

اقتربت باحثة دنماركية من تصنيع نوع جديد من الآيس كريم خالٍ من الدهون المشبعة التي عادة ما تتواجد به وترتبط بارتفاع الكولسترول، أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الباحثة وتدعى ميريت بوغيلاند مانك، تعمل في جامعة كوبنهاغن، وتعمل في الوقت الحالي على طريقة من شأنها تبديل البنية التقليدية للآيس كريم باستخدام قطرات صغيرة جداً من زيت الدهون غير المشبعة.

ونقلت عنها الصحيفة قولها: “تعتبر دهون الخضروات المشبعة دهون صلبة.. لذا ما أحاول القيام به الآن هو تصنيع الآيس كريم باستخدام زيت سائل. لكن من الضرورة عمل قوام في الآيس كريم لتثبيته وضمان تماسكه، ومن المهم أن تكون الدهون صلبة، ولهذا نحول الزيت السائل لدهون صلبة بإضافة بعض الجزيئات المعززة للقوام”.

ونوّهت الصحيفة في نفس السياق إلى أنّ دكتور مانك تخطط لإجراء الاختبارات الخاصة بتقنيتها الجديدة على نطاق إنتاجي خلال الشهر المقبل مع إضافتها النكهات الخاصة بها.