بينها التنظيف على عجل.. لا تتلف أسنانك بهذه الأخطاء البسيطة

يعتقد البعض أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط عناية كاملة بالأسنان، لكن ذلك صحيح جزئياً فقط. بعض العادات اليومية يمكن أن تسبب وجع الأسنان على المدى الطويل، وهي أخطاء بسيطة لكنها مكلفة. تجنّب هذه العادات لتحافظ على ابتسامتك:

التنظيف على عجل: في الصباح تشعر أن كل دقيقة ثمينة، لذلك قد تهمل تنظيف الأسنان أو تقوم بمهام متعددة أثناء استخدام الفرشاة، وهو ما يتسبب في عدم تنظيف جوانب الفم جيداً. وقوفك أمام الحوض وتفرغك للتنظيف بالفرشاة لدقيقة أو اثنتين يضمن تحقيق الهدف بنجاح.

الأشعة: تفيد التقارير الطبية بتزايد عدد الرافضين لتصوير أسنانهم بالأشعة السينية (إكس) أثناء زيارة الطبيب، والسبب الخوف من أن تكون سبباً في الإصابة بأورام الدماغ الحميدة. تفيد الدراسات أن الأورام تتطلب مستويات من الإشعاع أعلى بكثير من تلك المستخدمة في عيادات أطباء الأسنان، في الوقت الذي توجد فيه مشاكل لا يمكن للطبيب كشفها بالفحص العادي. تحدّث مع الطبيب عن تقليل عدد صور الأشعة لكن لا تتجنبها بالكامل.

الفرشاة والسفر: تنمو البكتريا في البيئات الرطبة، لذلك لا يُنصح بتخزين فرشاة الأسنان أثناء السفر وهي مبتلة، فإذا حدث ذلك أخرجها إلى الهواء لتجف فور أن تصل.

خل التفاح: يتناول البعض خل التفاح قبل وجبة الغداء بهدف التخسيس لكن تفيد الدراسات بأن له آثار سلبية للغاية على مينا الأسنان. إذا حدث وتناولت خل التفاح تأكد من شطف فمك جيداً بالماء.

عصير البرتقال: يشرب البعض عصير البرتقال في الصباح، لكن من الخطأ تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب العصير الذي يحتوي على حامض. ينطبق ذلك على عصير الليمون أيضاً. قبل غسل الأسنان اشرب بعض الماء أو الحليب لتحييد الحامض.

التدخين: تعلم أن التدخين عادة سيئة للرئتين والقلب، لكنه يتسبب أيضاً في اصفرار الأسنان، والرائحة الكريهة للفم، وأمراض اللثة.

شرب الماء: تحتوي بعض أنواع المياه المعبّأة على الفلورايد، ويدعم ذلك صحة الأسنان. من ناحية أخرى يساعد شرب الماء الكافي على تنظيف الأسنان باستمرار خاصة بعد أكل السكريات.

المبالغة في التبييض: تؤدي كثرة التبييض إلى ضعف طبقة المينا وحساسية الأسنان. تنبغي استشارة الطبيب بخصوص التبييض.

إدمان المشروبات الغازية: تحتوي معظم العصائر المتوفرة في الأسواق على سكر مضاف، لذلك هي ليست خياراً صحياً على الرغم من احتوائها على الفيتامينات. للمشروبات الغازية أضرار عديدة، منها أنها تحتوي على الحامض، والسكر، وملونات اصطناعية، وهي عناصر تضر الأسنان بشدة.