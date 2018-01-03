طفلكم يعاني من المرض الدائم.. الاجابة في قنينة الماء الخاصة به

لا مفرّ من المرض عندما نكون صغاراً، وهو على كل حال حدث أساسي في نمونا وضروري لتقوية جهازنا المناعي. ولكن عندما يمرض الولد بشكل مستمر بدون سبب ظاهر، من الطبيعي أن نبدأ بالقلق.

ما يبدو في البداية زكاماً عابراً أو توعكاً بسيطاً يمكن أن يتطور ليصبح أسوأ بكثير.

لهذا اطرحي هذا السؤال على نفسك: كم مرة تغسل قنينة الماء الخاصة بطفلك؟ وكم مرة تفك مصاصة القنينة لكي تنظفها؟

شاركت Marie-Pier L’Hostie وPenny Powell، وهما أمّان من مونتريال في كندا، صور العفن الذي تراكم في قنينة الماء الخاصة بولديهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرحت السيدتان أن أحد أصدقائهما، Simon O’kanada، وهو أب أيضاً، تساءل لماذا يمرض ابنه دائماً وقرر عندها أن يفكك قنينة الماء الخاصة بطفله.

الى ذلك، ردّ المصنعون على هذه الاحتجاجات أن طريقة الاستعمال تتضمن تعليمات لتنظيف قنينة الماء الخاصة بالأولاد. لكن هذا لفت الانتباه أكثر إلى هذه المشكلة، وتضاعفت شهادات الأهالي المرعوبين من فكرة أن أولادهم يبتلعون العفن.