للتخلص من الإمساك… تناولوا هذه الأطعمة!

يعتبر الإمساك أحد أبرز المشاكل الصحية الشائعة جداً والتي تصيب الكبار كما الصغار تماماً، وعلى الرغم من تعدد أسبابها، إلا أن هناك بعض الحلول الصحية التي يمكنكم اللجوء إليها إن كنتم تعانون من هذه المشكلة.

ما هي الأطعمة التي تساعد على التخلّص من الإمساك؟

– التوت: من أفضل أنواع الأطعمة التي يمكنكم اللجوء اليها للتخلص من الإمساك فهي غنية بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم، ما يساهم في تسهيل المعدة. وبالتالي تناولوا ما يوازي الكوب الواحد يومياً من التوت على اختلاف أنواعه للحصول على النتيجة المرجوة.

– الفراولة: أيضاً هذا النوع من الفواكه يعتبر مفيداً للتخلص من الإمساك، حيث إنها على غرار التوت تحوي نسبة كبيرة من الألياف، وهذا ما يسهّل عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي تتخلصون من الإمساك بسرعة كبيرة. لا تهملوا تناول هذه افاكهة بشكل دوري للحصول على النتيجة التي تريدون.

– البقوليات: هذه الأصناف أيضاً تعتبر من أفضل الأنواع التي يمكنكم اللجوء إليها عند إصابتكم بالإمساك، أو لتجنّب هذه المشكلة، حيث إنها تساعد على تسهيل عملية الهضم وتفتيت الطعام وتوزيعه بالطريقة الصحيحة في الجسم، فتمنع تراكمه في المعدة. لذا ادرجوها في نظامكم الغذائي اليومي من دون أي تردد.

– الخبز الأسمر: هذا النوع من الخبز يختلف عن سائر الأنواع الأخرى لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون ونسبة كبيرة من الألياف، ما يجعله مناسباً لغذائكم في حال كنتم تعانون من الإمساك، فهو يحارب هذه المشكلة ويساعد على تحسين عملية الهضم في الجسم.

– الخضار الورقية: تحتوي هذه الخضار، إلى جانب الألياف، كمية كبيرة من الماء التي تعتبر مفيدة على صعيد تفتيت الدهون والتخلص من تراكمها في الجسم، الأمر الذي يساهم في منع انتفاخ البطن والمعدة والتسبب بالإمساك.