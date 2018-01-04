اكتشاف مذهل…حقن مرضى السرطان بفيروس من أجل علاجهم

كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد محتمل لسرطان الدماغ، وذلك عن طريق فيروس يتم حقنه مباشرة في الدم، يمكن أن يصل إلى الأورام داخل الدماغ.

وأظهرت الدراسة التي شملت التجربة تسعة مرضى فقط، أن الفيروس يحفز الجهاز المناعي للجسم لمهاجمة هذه الأورام

وقال الباحثون القائمون على هذه التجربة، إنه إذا تكررت النتائج في دراسات أكبر، فإن الفيروس العلاجي يمكن تطويره إلى علاج مناعي فعال لمرضى أورام الدماغ الخبيثة.

وأوضح عادل سامسون طبيب الأورام بمعهد السرطان، وعلم الأمراض بجامعة ليدز، والذي شارك في قيادة التجربة “هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن فيروسا علاجيا قادر على أن يمر عبر الحاجز الدموي الدماغي”، بحسب “رويترز”.

وأكد أن التجربة التي قاموا بها لم تظهر فقط إمكانية توصيل فيروس إلى ورم في داخل الدماغ، وإنما أظهرت أيضا أنه عندما وصل الفيروس إلى هدفه.

وتابع “حفز الدفاعات المناعية الذاتية للجسم من أجل مهاجمة السرطان”. ونشرت نتائج التجربة في دورية (ساينس ترانسليشنال ميديسن) يوم الأربعاء.

وفي الوقت الذي استعد فيه المرضى التسعة جميعا لإزالة الأورام جراحيا، تم حقنهم قبل أيام من الجراحة بجرعة واحدة من الفيروس العلاجي عبر الأوردة، وبعد إزالة الأورام أجرى الباحثون تحليلا لعينات لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد تمكن من الوصول إلى السرطان الذي كان قابعا في بعض الحالات في عمق الدماغ.

وأظهرت النتائج أنه في جميع الحالات التسع كانت هناك أدلة على وصول الفيروس إلى الهدف، بالإضافة إلى دلائل أظهرت أيضا أن الفيروس قد حفز الجهاز المناعي حيث تم توجيه خلايا دم بيضاء صوب الورم لمهاجمته.