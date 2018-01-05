كيف يُساعد الجسم نفسه على خسارة الوزن؟

كشفت دراسة حديثة أنّ الوقوف يُساعد على خسارة الوزن، بينما يؤدي الجلوس الى السمنة، بحسب موقع “Medical News Today”.

وأظهرت الدراسة التي أنجزها فريقٌ من الباحثين في جامعة غوتنبرغ Gothenburg في السويد، وجود آلية جديدة لتنظيم وقياس الدهون في جسمنا.

وأعلن البروفيسور جون أولوف يانسون John-Olov Jansson أنّه على مدار 23 سنة، كان يُعتقد أن جزيئات هورمون “Leptin” هي الوحيدة القادرة على تنظيم توازن الدهون في الجسم.

وتطرّق الى البحث موضحاً أنّ الدراسة بينت أن خلايا الـ”Osteocytes” الموجودة في العظام تتحرّك لدى زيادة الوزن، خصوصاً أثناء الوقوف، وتنشّط جهاز الاستشعار، الذي يرسل إشارة الى الدماغ بإعطاء أمر بالتوقّف عن الأكل.