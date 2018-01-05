لحرق الدهون بسرعة.. إشرب المياه في هذه الاوقات يوميا!

لا بديل عن المياه في أي نظام غذائي أو حمية متبعة، لناحية قدرتها الهائلة على مساعدة الجسم في خسارة الوزن فضلاً عن فوائدها الصحية المتنوعة والمتعددة.

من هنا، ينصح خبراء الصحة بضرورة تناول المياه في أوقات معينة من النهار لمساعدتك في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد، علماً أن تراكم الدهون في الجسم قد يتسبب لك في الكثير المشكلات الصحية منها ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار والسكّر.

إذ يؤكد الخبراء أهمية تناول المياه صباحاً، فور استيقاظك من النوم، لما من شأن هذه العادة أن تسهل حرق الدهون لديك، خصوصاً أن المياه الفاترة تساعد على تنظيف أمعائك وتجنب إصابتك بالتشنجات والإمساك ويساعدك على خسارة الوزن الزائد.

ولفت الخبراء إلى أنه من الخطأ شرب الماء خلال الوجبات، إذ تؤدي هذه العادة السيئة إلى اتساع المعدة وإلى الحاجة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لملئها، لذا من الأفضل شرب المياه قبل 30 دقيقة من حلول مواعيد الوجبات.

وشدد الخبراء على ضرورة تناول المياه الماء خلال النهار، والحرص على ألا تكون باردة.

من دون أن ننسى أهمية ترافق هذا النظام الصحي بضرورة ممارسة التمارين الرياضية، لحوالى 30 دقيقة كل يوم.