تناول الزنجبيل بهذه الطريقة يقي من برد الشتاء ويحرق الدهون

عندما تأتي ساعات الليل، نبدأ في البحث عن مشروب يحقق التدفئة اللازمة دون زيادة الوزن؛ خاصة وأن كل مشروبات الشتاء غنية بالسعرات الحرارية.

ومن أفضل مشروبات الشتاء التي تدفق الحرارة داخل الجسم، هو مزيج الزنجبيل مع الحليب؛ حيث يساعد هذا المشروب على تحفيز الدورة الدموية.

لهذا المزيج فوائد أخرى بعيدة عن الشعور بالبرد منها:

1- تقوية الجسم

هناك بعض المشروبات التي إذا مزجت بالحليب، تتسبب في تكسير الكالسيوم، ومن ثم لا يستفيد الجسم منه بأي شيء، ولكن في حالة الزنجبيل؛ الأمر مختلف؛ حيث يستفيد الشخص من كل خصائص الحليب من ناحية، وكل خصائص الزنجبيل من ناحية أخرى، من ثم فإن مشروب الزنجبيل بالحليب، اختيار صحي، سواء في الشتاء أو في أي فصل آخر.

2- يحافظ على نضارة البشرة

يحتوي الزنجبيل على خصائص صحية وجمالية تجعل منه اختيارًا صحيحًا لعلاج كل مشكلات الجمال؛ فهذا المشروب يساهم في التخلص من البشرة الشاحبة، ويستبدل بها بشرة نضرة وشابة.

3- إنقاص الوزن

مزيج الحليب مع الزنجبيل، يحافظ على خصائص كل من المكونين، ومن أهم خصائص الزنجبيل، أنه يحفز عملية حرق الدهون؛ لذا نصح الأطباء الأشخاص الذين لديهم الرغبة في إنقاص الوزن بتناول مشروب الحليب والزنجبيل، ولكن بحليب خالي الدسم، ودون إضافة سكر.