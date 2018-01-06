نوع جديد من الموز بقشور قابلة للأكل

تمتاز فاكهة الموز بفوائد غذائية لا تُحصى ولقشورها أيضاً، بفضل تركيبتها الطبيعيّة الغنية بالفيتامينات، لذلك طوّر مزارعون يابانيون نسخة جديدة من الموز حيث تتميز بقشرة صالحة للأكل لذيذة الطعم.

واستلهم المزارعون اليابانيون فكرة تعود إلى العصر الجليدي قبل 20 ألف عام، حيث استعانوا بتقنيات توفر أجواء مشابهة لتلك التي كانت تنمو فيها الفاكهة خلال ذلك العصر، عن طريق تجميد شتلات الموز إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، قبل زرعها مرة أخرى عندما تذوب؛ ما يحفز نموها سريعاً، وفقاً لما ذكره موقع أوديتي سنترال للغرائب.

وبينما يحتاج الموز الاستوائي لعامين حتى ينضج ويصبح صالحاً للأكل، بفضل التقنية الجديدة يتم اختصار المدة إلى أربعة أشهر. وقد حصل هذا الموز، الذي زرع بأحد مزارع محافظة أوكاياما في اليابان، على أول محصول ناجح منه خلال أواخر العام الماضي، وأطلق عليه اسم “مونغي” Mongee (أي “لا يصدق”).

ويُباع من هذه الفاكهة المنتجة بالتقنية الحديثة بالأسواق، ويصل سعر العشر ثمرات إلى 5.70 دولار، وهو يعد سعراً مرتفعاً مقارنة بسعر فاكهة الموز التي لا تصلح قشرتها للأكل.

يُذكر أن اليابان تستورد 99% من الموز لديها بسبب مناخها البارد الذي يمنع زراعته محلياً.