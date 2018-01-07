تعرف على أسباب رائحة النفس الكريهة

كثيرون يجهلون سبب رائحة النفس الكريهة خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ولهذه المشكلة أسباب كثيرة، ومن أهمها إهمال غسل الأسنان بالفرشاة كل يوم مما يؤدي إلى تعلق بقايا الطعام بالأسنان وحول اللسان واللثة فتتعفن وتسبب رائحة النفس الكريهة.

ووفقا لموقع “daily nation”، فإن رائحة النفس الكريهة تتوقف على نوعية الطعام الذي يتناوله الفرد، فإذا تناول الثوم أو البصل يتم امتصاص أي منهم في الدورة الدموية، ثم ينتقل بعد ذلك للرئتين التي تطرد روائحهما إلى الفم، وقد يعاني الفرد الذي يتبع حمية غذائية من رائحة النفس الكريهة، لعدم تناوله الطعام بانتظام، وللقضاء على هذه الروائح لا بد من تنظيف الأسنان بالفرشاة وباستخدام غسول الفم.

ومن الممكن أن تتكون رائحة النفس الكريهة أيضا بسبب الفم الجاف، وهي حالة معروفة باسم “أكسيروستوميا”، وتحدث للفرد نتيجة عدم تدفق كمية كافية من اللعاب إلى الفم، حيث أن اللعاب ينظف الفم ويعمل على إزالة جزء من بقايا الطعام، لذلك لا بد من تناول السوائل أو أن يعطي الطبيب المريض اللعاب الصناعي، وقد يتسبب التدخين أيضا في حدوث رائحة النفس الكريهة.

وفي بعض الأحيان تدل رائحة النفس الكريهة، على وجود أمراض في الجسم، لذا يجب عليك الذهاب إلى طبيب لتحديد الأمراض التي تعاني منها، كما يجب تنظيف أسنانك ولسانك بالفرشاة مرتين في اليوم بمعجون أسنان يحتوي عى الفلوريد لإزالة بقايا الطعام.