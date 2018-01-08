دلّكوا هذه النقاط في الأذن وتخلصوا من هذه الأمراض

ترتبط النقاط المختلفة من الأذن بحالاتكم الداخلية والنفسية. ويبلغ عدد هذه النقاط 200. ويمكن الضغط عليها أو تدليكها أن يساعد على علاج مختلف المشكلات الصحية والعاطفية.

اعلموا أن الجزء الأعلى من الأذن يمثل: كاحل قدمكم، ركبتكم، فخذيكم، يدكم، معصمكم، مرفقكم، ذراعكم الأعلى، كتفيكم، رحمكم، منطقتكم الحساسة وحوضكم.

أما الجزء الأسفل منها فيجمع: فمكم، فكيكم، أسنانكم، عمودكم الفقري وأذنكم الداخلية.

فإذا أردتم أن تعالجوا مختلف الأمراض والأوجاع التي قد تعانون منها، من المفيد إذاً أن تدلّكوا نقاطاً محددة من الأذن. شاهدوا الصورة واتبعوا هذه الأرقام:

1 لعلاج آلام ظهركم وكتفيكم.

2 لعلاج الأمراض التي تصيب أطرافكم.

3 لعلاج أوجاع مفاصلكم.

4 للتخلص من مشكلات الجيوب الأنفية والغدة الدرقية.

5 لوضع حدّ للاضطرابات الهضمية.

6 لعلاج بعض أمراض القلب والرأس.