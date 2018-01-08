لماذا تعتبر ممارسة الجنس خلال فصل الشتاء مفيدة للصحة؟

تبين أن أشهُر الشتاء الباردة هي أفضل وقت لممارسة الجنس للتمتع بفوائد صحية عديدة… وإذا كنتم تتساءلون لماذا؟ اليكم بعض أبرز هذه الفوائد:

1- تعزيز المناعة: يشير الباحثون في جامعة “ويلكيس” في ولاية بنسلفانيا إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الجنس مرتين على الأقل في الأسبوع يطلقون العديد من المضدات مثل “الغلوبولين” المناعي الذي يساعد على مكافحة نزلات البرد والانفلونزا.

2- يجعلكم تبدون أصغر سناً: فوفقاً للدكتور “ديفيد ويكس”، استشاري بريطاني في علم النفس السريري فإن الجنس المنتظم يمكن أن يجعل الرجال والنساء من خمس إلى سبع سنوات أصغر من عمرهم الفعلي بسبب زيادة مستويات هرمون “الاستروجين”.

3- محاربة التوتر والاكتئاب: يعتبر الجنس معالجاً للإجهاد، لأنه يطلق “الاندورفين” الذي يُشعر الإنسان بالسعادة وبالتالي هو وسيلة لمكافحة ما يعرف باكتئاب الشتاء أو أعراض الاكتئاب الموسمي.

4- زيادة خصوبة الإناث: خلُصت الدراسات إلى أن ممارسة الجنس باستمرار يؤدي إلى زيادة الخصوبة لدى النساء، حتى لو كان خارج دورة الإباضة.